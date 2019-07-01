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13:14 01.07.2019

"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

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"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

 Шестой апелляционный административный суд 30 июня по иску партии "Слуга народа" обязал Центральную избирательную комиссию указать в бюллетенях, что ряд кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам являются беспартийными, а не якобы членами этой партии.

"Суд обязал ЦИК исключить информацию о партийности лжепартийцев в бюллетенях", - сообщается на странице партии в соцсети Facebook в понедельник.

Речь идет о следующих кандидатах: в округе №206 – Сергее Третьяке, №94 – Николае Пидгурском, №133 – Александре Зелинском, №206 – Сергее Косяне, №133 – Дмитрии Анциферове, №133 – Алене Гринько, №133 – Артеме Дмитруке, №199 – Олеге Бойко, № 145 – Олеге Петровце.

Суд признал противоправной бездеятельность ЦИК по невнесению изменений в постановления о регистрации кандидатов, а именно – исключению сведений о членстве в партии "Слуга народа" и указанию, что кандидат в депутаты является беспартийным.

Как сообщалось, 21 июня в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) заявили о массовых фактах регистрации кандидатов-клонов партии "Слуга народа" в одномандатных избирательных округах.

25 июня представители партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского подали заявления в правоохранительные органы о введении в заблуждение избирателей в связи с регистрацией на мажоритарных избирательных округах кандидатов-клонов партии "Слуга народа".

Теги: #слуга_народа #цик
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