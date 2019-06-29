Александр Грановский заявил о черном пиаре и кампании по его дискредитации

Александр Грановский опроверг информацию о том, что его избирательный штаб в Харькове возглавил Всеволод Филимоненко. Народный депутат заявил о «черной» политтехнологии недоброжелателей.

Об этом Александр Грановский написал на своей странице в Facebook, уточнив, что надеется на украинское правосудие. Речь идет про проявившееся в соцсети видео, на котором известный провокатор Всеволод Филимоненко называет себя главой избирательного штаба депутата. Для размещения видеозаписи была создана отдельная группа, а видео продвигалось с помощью рекламы.

«Я хочу опровергнуть очередной фейк, созданный группой креативный технологов, направленный на распространение несуществующих новостей обо мне лично и моей кампании в Харькове», – заявил народный депутат.

Он указывает на цинизм ситуации со стороны людей, которые придумали это действие. «В фейковом видеоролике берет участие массовка с пенсионеров, которые, напоминая зрителей в цирке, судорожно кричали громогласное «УРА» воодушивившись лозунгами мальца», - говорит Александр Грановский.

Народный избранник называет Всеволода Филимоненко политическим троллем. Свои слова он подтверждает тем, что ЦИК зарегистрировала Филимоненко кандидатом в народные депутаты по 221 округу в Киеве. И в столице, и в Харькове перед ним стоит задача создать так называемую «истерику» вокруг рейтингового кандидата, предполагает Грановский.

Целью таких провокаций депутат видит распространение несуществующих новостей о нем лично и его предвыборной кампании в Харькове. «Надо сказать, что я всегда уважаю креативных людей и креативный подход к жизни. Улыбаюсь. Буду платить этой же монетой. Монет достаточно», – резюмировал народный депутат.