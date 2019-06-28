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18:34 28.06.2019

Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

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Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

Партия "Голос" (лидер Святослав Вакарчук) провела акцию у здания Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 200 человек собрались на площади Конституции, среди них присутствовали кандидаты в народные депутаты от партии "Голос".

Перед участниками акции выступил лидер партии Святослав Вакарчук, который поделился своими воспоминаниями о дне, когда Верховная Рада утвердила Основной закон.

"Носителем власти в Украине является украинский народ. Это мое любимое предложение из Конституции", - сказал он, упомянув флэшмоб, который запустил президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции.

"Хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили, что Конституция - это наша возможность напомнить о тех правилах, которые 23 года назад были приняты. Мало - принять правила. Важно - по ним жить", - сказал Вакарчук.

Он предоставил слово дочери кандидата в нардепы от "Голоса", журналиста Сергея Рахманинова, которая родилась в день принятия Конституции украинским парламентом.

После этого участники акции, взявшись за руки, символично обхватили здание Верховной Рады с тех сторон, к которым не закрыт доступ, - со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

Теги: #вакарчук #голос
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