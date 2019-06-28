Выборы2019

Выборы

13:01 28.06.2019

Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

1 мин читать
Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

 

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" начали подписывать меморандум об ответственности, который предусматривает, в частности, обязательство личного голосования и добровольное сложение полномочий в случае нарушения ключевых принципов партии.

Как сообщается на странице "Слуги народа" в Фейсбуке, процесс подписания меморандума начался в пятницу, 28 июня.

"Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом - это ответственность, а не просто красивый значок. И я верю, что мы сможем стать единой командой, которая будет работать над реализацией этой ответственности", - обратился к кандидатам глава партии Дмитрий Разумков.

Согласно тексту меморандума, будущие народные депутаты обязываются соблюдать Регламент Верховной Рады, голосовать лично, не передавать и не принимать от коллег по фракции карточку для голосования; поддерживать все законопроекты, предусмотренные предвыборной программой партии.

"Добровольно сложить депутатские полномочия в случае нарушения ключевых принципов партии, положений этого меморандума, отказа от голосования за законопроекты, предусмотренные программой партии, выхода из фракции и решения фракции об исключении", - гласит один из пунктов документа.

Теги: #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 28.06.2019
Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

10:39 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:36 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

23:42 25.06.2019
ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

16:07 25.06.2019
Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

16:06 25.06.2019
Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

00:22 22.06.2019
Телеведущий канала "Украина" Скичко баллотируется в Раду от "Слуги народа" по округу 197 Черкасской области

Телеведущий канала "Украина" Скичко баллотируется в Раду от "Слуги народа" по округу 197 Черкасской области

00:02 22.06.2019
По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

23:07 21.06.2019
От "Слуги народа" по Киеву баллотируются ресторатор Тищенко, журналист "1+1" Швец, дипломат Яременко

От "Слуги народа" по Киеву баллотируются ресторатор Тищенко, журналист "1+1" Швец, дипломат Яременко

21:12 21.06.2019
"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

Юлия Тимошенко призвала к объединению Политические силы, которые являются сторонниками изменений

Юрий Бойко: Грамотная налоговая политика, доступное кредитование и лоббирование на внешних рынках обеспечат развитие отечественной промышленности

Юлия Тимошенко подписала Меморандум с профессиональными объединениями транспортников

К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА