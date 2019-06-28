Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" начали подписывать меморандум об ответственности, который предусматривает, в частности, обязательство личного голосования и добровольное сложение полномочий в случае нарушения ключевых принципов партии.

Как сообщается на странице "Слуги народа" в Фейсбуке, процесс подписания меморандума начался в пятницу, 28 июня.

"Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом - это ответственность, а не просто красивый значок. И я верю, что мы сможем стать единой командой, которая будет работать над реализацией этой ответственности", - обратился к кандидатам глава партии Дмитрий Разумков.

Согласно тексту меморандума, будущие народные депутаты обязываются соблюдать Регламент Верховной Рады, голосовать лично, не передавать и не принимать от коллег по фракции карточку для голосования; поддерживать все законопроекты, предусмотренные предвыборной программой партии.

"Добровольно сложить депутатские полномочия в случае нарушения ключевых принципов партии, положений этого меморандума, отказа от голосования за законопроекты, предусмотренные программой партии, выхода из фракции и решения фракции об исключении", - гласит один из пунктов документа.