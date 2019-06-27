"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

Партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко требует от Генеральной прокуратуры Украины открыть уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями Государственного бюро расследований (ГБР).

"Следователи ГБР провели выемку оригиналов документов в отдельных подразделениях Министерства обороны Украины. Как отмечают военные и волонтеры, это уже привело к остановке работы Главного управления развития и сопровождения материально-технического обеспечения Министерства обороны Украины, что недопустимо в условиях войны", - сказано в сообщении на сайте партии "Евросолидарность" в четверг.

В партии Порошенко считают действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии.

"Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты)", - сказано в сообщении.

По мнению "Евросолидарности" подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов, которые защищают Украину от российского агрессора "в то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций".

""Европейская солидарность" также обращается персонально к главе Госбюро расследований Роману Трубе с вопросом: каким образом документы следователей ГБР появляются в руках одиозного соратника Януковича Андрея Портнова, который готовит реванш пророссийских сил в Украине?" – сказано в сообщении.

В партии Порошенко опасаются, что все секретные материалы Минобороны через Портнова могут оказаться в руках российской разведки.

"Также мы обращаемся в Службу безопасности Украины и НАБУ с призывом проверить связь Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубы на предмет коррупционных действий, которые приводят к сознательному ослаблению обороноспособности Украины в интересах Кремля", - заявили в "Евросолидарности".