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15:17 27.06.2019

Юлия Тимошенко призвала к объединению Политические силы, которые являются сторонниками изменений

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Юлия Тимошенко призвала к объединению Политические силы, которые являются сторонниками изменений

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Сьогодні перед Україною постали дуже великі виклики. Вирішити їх зможе чітка консолідація здорових політичних сил, які готові ламати стару систему та боротися з корупцією, чіткий план дій та професіонали при владі. Заявила Юлія Тимошенко під час прямого ефіру на телеканалі «112 Україна».

За словами лідера «Батьківщини», сьогодні країна перебуває у складній ситуації. Лише у вересні нам треба повертати майже 2 млрд дол. зовнішніх кредитів, продовжують падати соціальні стандарти, економіка, щохвилини 2 людини виїжджає шукати щастя в інших країнах, нагадала вона.

Юлія Тимошенко переконана, що об’єднання всіх здорових політичних сил, які готові вести Україну до європейських стандартів, консолідація суспільства – головна місія президента наразі. Такому об’єднанню потрібний чіткий план дій, впевнена Голова партії. І таким планом може стати – Новий курс, який вже розроблено Юлією Тимошенко разом з кращими фахівцями країни

Для подолання викликів потрібні не лише прагнення нового, а й професіоналізм та компетентність, зауважила Голова партії.

«У новій владі треба поєднати новизну, креативний погляд з професіоналізмом. У парламент мають пройти проукраїнські сили, готові ламати стару систему», – наголосила політик.

Теги: #тимошенко
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