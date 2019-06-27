Выборы2019

Выборы

12:32 27.06.2019

К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

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К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

Результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в июне 2019 года, указывают, что проходной барьер на досрочных парламентских выборах могут преодолеть партии "Оппозиционный блок", "Радикальная партия О.Ляшко", "Украинская стратегия" и "Сила и честь", сообщила компания на своей официальной странице в четверг. Безусловным лидером симпатий остается партия "Слуга народа".

Готовность идти на июльские парламентские выборы подтвердили 54,4% опрошенных украинцев, еще 30,6,% скорее пойдут, 7,4% - скорее не пойдут, 3,5% - точно не пойдут голосовать и 4,1% еще не определились.

Отвечая на вопрос "Если бы выборы Народных депутатов Украины происходили бы в следующее воскресенье, за какую партию Вы бы проголосовали?", 34,4% опрошенных (41,1% среди тех, кто определился с выбором), ответили, что выберут партию "Слуга народа". На втором месте, с более чем четырехкратным отставанием от лидера с 7,7% (9,2% от определившихся) - "Оппозиционная платформа - За жизнь". На третьем месте, с отставанием в границах погрешности, ВО "Батькивщина" с 7.2% (8,6%) голосов. Далее идут - "Европейская солидарность" с 6,8% (8,1%), "Голос" с 5,4% (6,5%). Приближается к проходному барьера "Оппозиционный блок" с 4,3% (5,1%), "Радикальная партия О.Ляшко" с 3,9% (4,7%), "Украинский стратегия" с 3,4% (4,1%), "Сила и честь" с 3,2% (3,8%) Остальные партии получают меньше 3%. Еще 13,1% опрошенных не определились с выбором, а 3,2% не будут принимать участие в выборах.

Несмотря на смену названия политической силы П.Порошенко, она остается неизменным лидером антирейтинга. Отвечая на вопрос "За какую партию вы бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах?" 43,7% респондентов выбрали партию "Европейская солидарность". На втором месте, почти с одинаковым результатом "не симпатии", ВО "Батькивщина" (22,8%), "Радикальная партия О.Ляшко" (22,5%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (22,1% ). Далее в списке антирейтинга идут "Оппозиционный блок" (13,2%), ВО "Свобода" (10,4%), "Движение новых сил" (10%), "Украинская стратегия", "Голос" (8,8 %), "Слуга народа" (6,8%).

Исследование проходило с 23 по 25 июня 2019 года. Всего опрошено 2900 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,7%.

Теги: #опросы2019
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