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12:27 27.06.2019

Спикер Госпогранслужбы Слободян баллотируется по мажоритарке в Хмельницком от партии "Сила и честь"

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Спикер Госпогранслужбы Слободян баллотируется по мажоритарке в Хмельницком от партии "Сила и честь"

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что завершает службу в погранведомстве и будет баллотироваться в одномандантом избирательном округе №187 (центр – г.Хмельницкий) от партии"Сила и честь" Игоря Смешко.

"Время моей службы в ГПСУ подходит к концу. Осталось решить некоторые технические моменты. (…) Политическая партия "Сила ичесть" предложила испытать себя на мажоритарном округе, и я согласился. Вчера вечером ЦИК официально зарегистрировала меня кандидатом в народные депутаты Украины. Это 187 округ, город Хмельницкий. Моя малая родина", - написал Слободян на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он пояснил свой выбор партии тем, что ему близки программные принципы этой политической силы. "Я буду отстаивать эти идеи, даже несмотря на результат выборов в округе", - отметил Слободян.

Среди приоритетов партии, которые ему интересны, спикер погранведомства назвал восстановление территориальной целостности Украины; укрепление престижа военной службы; поддержку культурных и образовательных проектов, а также решение проблем военных.

Теги: #слободян #сила_и_честь
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