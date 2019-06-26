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16:22 26.06.2019

Суд не удовлетворил иски нардепа Парасюка и КПУ об отказе ЦИК зарегистрировать их кандидатами на выборах в Раду

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Суд не удовлетворил иски нардепа Парасюка и КПУ об отказе ЦИК зарегистрировать их кандидатами на выборах в Раду

Киев. 26 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск Коммунистической партии Украины (КПУ), в котором партия просила признать противоправным и отменить постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в список Компартии Украины.

Как сообщается на сайте суда, 26 июня коллегия судей отказала в удовлетворении данного иска, так как обжалованное постановление ЦИК соответствует требованиям действующего законодательства Украины.

Кроме того, Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск народного депутата Владимира Парасюка, который просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в нардепы.

Как сообщалось, 22 июня Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список КПУ. А 23 июня ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в народные депутаты.

Теги: #парасюк #суд #цик
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