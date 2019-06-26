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Выборы

16:08 26.06.2019

Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн – замглавы комиссии

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Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн – замглавы комиссии

Расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду ориентировочно составят около 2 млрд грн, сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"На сегодняшний день утверждено 1 млрд 900 млн грн", - сказал Радченко на брифинге в среду в Киеве.

Он уточнил, что эта сумма приблизительная, поскольку ещё не подписаны договора.

По словам Радченко, в частности, на пакеты со специальной системой защиты предусмотрены расходы в 362260 грн, услуги по доставке и изготовлению пломб - 594326 грн, журналы для регистрации документов - 621 тыс. грн, изготовление бюллетеней на полиграфкомбинате "Украина" - 281 млн 845 тыс. 240 грн.

Теги: #расходы #цик #выборы
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