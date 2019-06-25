"Оппозиционная платформа – за жизнь" выступает за продолжение диалога в рамках ПАСЕ

Партия «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» осуждает решение большинства украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обратиться к Верховной Раде о приостановлении членства страны в этой структуре. «Мы выступаем за диалог, направленный на снятие противоречий и решение конфликта мирным путем», - говорится в обнародованном во вторник заявлении политсилы.

В партии убеждены, что «решение ПАСЕ, позволяющее вернуть делегацию России в эту организацию, свидетельствует о том, что европейские партнеры обеспокоены затянувшимся вооруженным конфликтом на Донбассе и стремятся создать площадку для мирных переговоров».

«Возвращение делегации России в Ассамблею необходимо использовать для нахождения дипломатических решений о путях восстановления мира на Донбассе. Вместо этого «партия войны» в украинской делегации заявляет о демарше, и в этом её фактически поддерживает президент Владимир Зеленский. Подобная политическая линия неконструктивна и уже годы не останавливает вооруженный конфликт на Донбассе», - говорится в заявлении.

В партии «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» настаивают на «безотлагательном проведении прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мире. Курс на конфронтацию и продолжение войны – это предательство интересов украинского народа, который на президентских выборах проголосовал против этого курса. Украине нужен мир уже сегодня, и мы готовы его восстановить».