Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского подали заявления в правоохранительные органы о введении в заблуждение избирателей в связи с регистрацией на мажоритарных избирательных округах кандидатов-клонов партии "Слуга народа".

"Сегодня нами было подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено ст.157 Уголовного кодекса Украины. То есть введение избирателей в заблуждение", - сказал представитель партии "Слуга народа" Александр Качура журналистам во вторник.

По его словам, в заявлении идет речь о том, что на сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам указали в своих анкетных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

"Все эти общественные организации – мы насчитали больше 100 на сегодняшний день – они зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы. То есть усматривается в этом грязная технология против "Слуги народа", - пояснил Качура.

Он пояснил, что суть технологии заключается в том, чтобы запутать избирателей, чтобы они "не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собирались".

Также по словам Качуры, встречаются случаи, когда кандидаты в депутаты по мажоритарному округу указывают в своих анкетных данных, что они являются членами партии "Слуга народа", хотя на самом деле такими не являются.

"Завтра начинается всеукраинских флешмоб всех мажоритарных кандидатов – сегодня, надеюсь, будут зарегистрированы все мажоритарные кандидаты от нашей партии – завтра начинается подача заявлений о совершении преступления во все территориальные управления полиции по всем округам", - подчеркнул представитель партии "Слуга народа".

По его словам, на сегодня уже выявлены более 85 таких случаев.

Качура уточнил, что сегодня были поданы заявления в МВД, Национальную полицию и Генпрокуратуру Украины, и выразил надежду, что это дело будет расследовано, и что правоохранительные органы совершат все необходимые действия, чтобы избиратели 21 июля смогли отдать свои голоса за партию, которую действительно поддерживают.

Кандидат в народные депутаты по избирательному списку "Слуги народа" Вадим Галайчук в свою очередь отметил, что массовость такого явления вызывает подозрения, то за этим стоит какая-то организация, так как большинство организаций с названием "Слуги народа" создавались за несколько дней до регистрации кандидатов, то есть была некая стратегия.

Ст. 157 Уголовного кодекса Украины – "препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя".

Как сообщалось, 21 июня в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) заявили о массовых фактах регистрации кандидатов-клонов партии "Слуга народа" в одномандатных избирательных округах.

"Такие лица баллотируются как самовыдвиженцы, но при этом в основных сведениях о себе отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий под названием "Слуга народа"", - сообщается на сайте КИУ.

Такие случаи зафиксированы КИУ в одномандатных округах №37 (Днепропетровская область,. Кривой Рог), где зарегистрировано сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд "Слуги народа" (при этом все пятеро – беспартийные); №146 (Полтавская область), где зарегистрировано трое таких кандидатов; в ОИО №94 (Киевская область) – три разные лица указывают, что связаны с брендом "Слуги народа", хотя все они – беспартийные. В ОИО №95 (Киевская область) зарегистрирован кандидат-самовыдвиженец, у которого в сведениях относительно указано, что он представляет благотворительную организацию "Слуга народа". Аналогичная ситуация и в округе №137 (Одесская область).