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15:35 25.06.2019

"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

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"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

Партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов намерена инициировать изменения в Конституцию Украины, ограничивающие срок пребывания на должности нардепа не более чем двумя каденциями подряд и обязуются своим примером продемонстрировать такой подход, вне зависимости от результата прохождения их инициативы в парламенте.

"Партия "Голос" предлагает конституционно ограничить возможность депутатов занимать свои должности только дважды, две каденции подряд, то есть быть в Верховной Раде не более 10 лет", - сказал лидер партии Святослав Вакарчук на брифинге у здания Верховной Рады во вторник.

Он заявил, что кандидаты от "Голоса" сразу после прохождения в парламент инициируют такие изменения в Основной закон.

При этом политик отметил, что они подписывают публичное обязательство не избираться в парламент более двух раз подряд.

"Независимо от решения Верховной Рады относительно предлагаемых нами изменений, каждый из нас берет на себя личное обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более двух созывов подряд, чтобы дать возможность новым людям и новым идеям прийти в обновленный парламент и продолжить работать на пользу Украины", - зачитал Вакарчук текст публичного обязательства, который распечатали на баннере и который подписали баллотирующиеся от "Голоса" кандидаты.

Он добавил, что на сайте партии опубликуют аналогичный документ с подписями претендентов на членство в парламенте.

Кроме того, лидер партии заявил что "Голос" выступает за введение санкций в отношении нардепов-прогульщиков.

По словам Вакарчука, за прогул 25% заседаний на протяжении сессии его политсила предлагает лишать нардепов зарплаты на протяжении следующей сессии. Если парламентарий прогуляет более 50% заседаний без уважительных причин, предлагают отзывать его мандат.

"Голос" также считает необходимым сократить количество народных депутатов, однако пока в партии не конкретизируют, сколько по их мнению должно быть парламентариев.

Теги: #вакарчук #голос
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