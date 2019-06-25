ЦИК зарегистрировала более 700 кандидатов-мажоритарщиков, в том числе выдвинутых "Евросолидарностью", "Батькивщиной", "ОП-ЗЖ" и Радикальной партией

В понедельник, 24 июня, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого Комиссия зарегистрировала 722 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе 170баллотирующихся в порядке самовыдвижения и 552 выдвинутых политическими партиями.

Как сообщается на странице ЦИК в соцсети Фейсбук, из зарегистрированных кандидатов в нардепы от партий: 149 - выдвинуты партией "Оппозиционная платформа - за жизнь"; 146 - выдвинуты партией ВО "Батькивщина"; 133 - выдвинуты партией "Европейская солидарность"; 65 - выдвинуты "Радикальной партией Олега Ляшко"; 16 - выдвинуты партией "Народный Рух Украины"; 12 - выдвинуты партией "Сила и честь"; 7 - выдвинутых партией "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"; и по 5 - выдвинутых партиями ВО "Свобода" и "Социальная справедливость".

Также ЦИК зарегистрировала 3 кандидатов в нардепы в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партией "Украина славная"; по 2 - выдвинутых Партией пенсионеров Украины и партией "Развитие", а также по одному кандидату, выдвинутому Украинской партией; партией "Блок Дарта Вейдера"; Республиканской Христианской партией; "Студенческой партией Украины"; партией "Наша земля"; "Пиратской партией Украины" и партией "Пчела".

"Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2331 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1507, выдвинутых политическими партиями – 824", - подытожили в Центризбиркоме.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 21 июля 2019 года.