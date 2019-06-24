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17:54 24.06.2019

Мураев вызвал Бойко на публичные дебаты

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Первый номер в избирательном списке партии "Оппозиционный блок", внефракционный народный депутат Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко на публичные дебаты.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии, соответствующее обращение Мураев обнародовал на своей странице в соцсети Facebook. "Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не "вышки Бойко" – в этом деле вы и прокурор Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ИФ) цинично переложили вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом", - написал Мураев в Facebook.

Политик заявил, что половина списка "Оппозиционной платформы – За жизнь" – это "подельники Петра Порошенко, а также одиозные личности, как Илья Кива".

"Мне жаль, что Юрий Бойко, на рейтинг которого работал весь "Оппозиционный блок" последние пять лет, стал инструментом в руках партнеров по бизнесу – Медведчука (глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук - ИФ) и Порошенко", - заявил Мураев.

Он выразил сожаление, что "из лидера Бойко превратился в банальную ширму, прикрывающую подлость и обман". "Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину (народный депутат из фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин – ИФ) и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято", - добавил депутат.

"Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и о том, почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", - подчеркнул лидер "Оппозиционного блока", обращаясь к Бойко.

Теги: #бойко #мураев
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