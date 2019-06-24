Бойко сообщил о подготовленном "Оппозиционной платформой – За жизнь" плане-концепции урегулирования ситуации на Донбассе

Один из основателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что эта политсила подготовила план-концепцию урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и он уже воплощается в жизнь.

"Больше всего люди хотят мира! (…) Прекращение войны, возвращение людей и территорий, восстановление мира - первое требование жителей Донбасса", - сказал Бойко на Форуме мира в Краматорске (Донецкая обл.), сообщила пресс-служба партии.

Он отметил, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть план-концепция урегулирования ситуации на юго-востоке страны, который уже воплощается в жизнь. По его словам, этот мирный план поддержали в Донецке, Луганске и Москве, не приняли решение только представители украинской власти.

"Мы прекрасно понимаем - без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс. Мы не боимся за свои рейтинги", - сказал Бойко.

Политик также отметил, что партия идет в парламент, чтобы снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, увеличить зарплаты, пенсии, вернуть льготы и соцвыплаты нуждающимся.

"Мы идем на выборы, чтобы поддержать реальный сектор экономики, чтобы заработали предприятия, и люди не выезжали массово на заработки, а получали в Украине достойную зарплату за свой труд. Чтобы мы с гордостью могли сказать, что открылись новые заводы, запущено производство новых самолётов, отремонтированы дороги и Украина в ТОП-рейтинге стран по уровню счастья. Мы объединяемся и идём на выборы большим мирным фронтом, чтобы вернуть Украине мир, а людям - страну, которой они будут гордиться", - резюмировал Бойко.

Как сообщалось, список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на выборах в Верховную Раду возглавляет действующий внефракционный народный депутат Юрий Бойко, которого политсила намерена выдвинуть на пост премьер-министра.