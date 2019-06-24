Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко отметил, что политсила тщательно готовится к внеочередным парламентским выборам и будет защищать свои результаты.

"Сейчас мы очень тщательно готовимся. Бюджет очень скромный, потому что за политической партией "Сила и честь" не стоит ни один из олигархов. Нет билбордов и рекламы. Но мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить полное присутствие на (избирательых) участках, чтобы защитить наши результаты", - сказал Смешко в эфире телеканала "Украина", цитирует его пресс-служба партии.

Комментируя изменения в рейтингах партий по итогам соцопросов, политик отметил: "У нас есть информация о том, что нас поддерживает гораздо больше, чем 5% населения. Социологи на прошедших президентских выборах давали лично мне не более 1-1,5%. Официально я набрал 6,04%, и, как потом говорили, стал второй сенсацией этих выборов. Но наши представители присутствовали лишь на 33% из всех избирательных комиссий, и у нас забрали около 700 тыс. голосов избирателей".

Кроме того, Смешко высказал мнение, каким образом следует проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным: "Готовиться и иметь аргументы, которые во время переговоров смогут защитить украинскую позицию. Просто встречи сами по себе неэффективны".

По его словам, в дипломатических отношениях РФ придерживается принципа старой иерархии, где присутствует превосходство, сломать которое можно только авторитетом и аргументацией.