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13:14 20.06.2019

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

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Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук критикует принятие бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на работу на кафедру конституционного права юридического факультета Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

"Приехали... Человек, который похоронил независимость судебной системы, будет учить будущих юристов конституционному праву. Это - иллюстрация абсурда нашего юридического образования, из которого уже давно выхолостили все ценности. Там сдают экзамены по блату, поступают в магистратуру по блату, а затем по блату идут в адвокатуру, в правоохранительные органы и в суды, и там продолжают под опекой "старших" обмениваться материальными благами, называя это юриспруденцией", - написал Вакарчук на своей странице в соцсети Facebook.

Он также отметил, что "небольшое количество порядочных судей, прокуроров и адвокатов, которые еще существуют, - это триста спартанцев, и нам их надо спасать". Политик предлагает ввести нормальный отбор судей, ввести тесты на IQ и профпригодность для юристов, в частности судей и прокуроров, "вычистить юридическое образование".

"А Портнов... он воспитает только "портновых", - написал Вакарчук.

Как сообщалось, Портнов вновь будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где был трудоустроен по совместительству до 2014 года. "Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал руководитель отдела кадров вуза Алексей Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова.

Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ им.Шевченко с 2009 по 2014 год как совместитель, был уволен в связи с принятием на его должность штатного работника.

Теги: #голос
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