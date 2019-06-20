Выборы2019

Выборы

13:14 20.06.2019

В Раду проходят пять партий – соцопрос Института им.Яременко и "Социального мониторинга"

2 мин читать

 Пять политических партий могут преодолеть 5%-ный проходной барьер на парламентских выборах, еще две имеют рейтинг, приближающийся к этому барьеру, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2019 года.

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%). Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).

Кроме того, 2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, намерены поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 1,1% - "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана. Объединение "Самопомич", "Свобода" и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" набирают по 0,7-0,8% голосов, остальные – 0,5% и менее. Затруднились с ответом 9,3%.

58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать. 4% опрошенных заявили, что скорее всего не будут участвовать в голосовании, а ещё 7% однозначно не планируют голосовать. 3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах.

Среди политиков, которых опрошенные хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%), Юлия Тимошенко (36%) и Игорь Смешко (35,3).

Юрия Бойко назвали 27% респондентов, Владимира Гройсмана – 22,7%, Олега Ляшко – 19,5%, Петра Порошенко – 17,8%, Михаила Саакашвили – 15%, Олега Тягнибока – 14,8%, Арсена Авакова – 12,7%. При этом Порошенко, Ляшко, Саакашвили, Тягнибока и Авакова не хотели бы видеть в Раде более 60% опрошенных. Самый низкий антирейтинг (менее 40%) у Гриценко, Вакарчука и Смешко.

В ходе исследования был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и региону. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Теги: #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 19.06.2019
Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

17:29 25.04.2019
Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

14:26 25.04.2019
Более трети украинцев ждут от выборов президента появления реального шанса на прекращение войны - опрос на КПВВ

Более трети украинцев ждут от выборов президента появления реального шанса на прекращение войны - опрос на КПВВ

11:39 18.04.2019
Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

15:18 16.04.2019
Социологи определили лидера второго тура

Социологи определили лидера второго тура

13:45 16.04.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

13:40 16.04.2019
Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

13:38 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:15 16.04.2019
Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

12:21 11.04.2019
68% избирателей Зеленского голосуют против нынешней ситуации в Украине, 40% избирателей Порошенко голосуют больше "против Путина" – "Рейтинг"

68% избирателей Зеленского голосуют против нынешней ситуации в Украине, 40% избирателей Порошенко голосуют больше "против Путина" – "Рейтинг"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Борис Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции

Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва

Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила обращение в КС относительно языкового закона

Разумков: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

Партия "Народный фронт" до парламентских выборов 2019 года проведет полный ребрендинг

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА