Выборы2019

Выборы

16:33 19.06.2019

Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

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Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует самые высокие темпы роста рейтингов. Если в конце мая за партию были готовы голосовать 0,9%, то в первой половине июня – уже 1,9%.

Об этом свидетельствуют данные опросов Социологической группы «Рейтинг» за май и июнь.

Также растут рейтинги лидера, партии «Слуга народа» (47,1% от числа тех, кто намерен голосовать и определился с выбором» и «Голоса» (8,1%), вышедшего на третье место.

Сохраняет вторую позицию «Оппозиционная платформа» (11,1%). На четвертом месте – «Батькивщына» (7,3%).

Остальные участники избирательной кампании теряют поддержку. Наиболее тревожная ситуация – у «Европейской солидарности». За три недели партия Порошенко потеряла 3,8% голосов и с результатом 5,0% занимает пятую позицию в рейтинге. При этом за партию готовы проголосовать всего 3,6% от общего числа опрошенных респондентов.

При сохранении текущей рейтинговой динамики, существует вероятность, что «Европейская стратегия» не сможет преодолеть проходной барьер в 5%.

В то же время, УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА имеет высокие шансы нарастить поддержку до 5% и выше до дня выборов.

 

Согласно Программе партии, УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА определяет в качестве приоритетов: сохранение макрофинансовой стабильности, стойкое экономическое развитие, построение правого государства, безопасность государства и граждан, достойное качество жизни.

 

Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду состоится 21 июля.

 

Социологическая группа «Рейтинг» провела общенациональный опрос 8-12 июня 2019 года. Выборка – 2000 респондентов 18 лет и старше. Выборка репрезентативна за возрастом, полом, регионами и типом поселений. Максимальная погрешность репрезентативности – не более 2,2%.

 

Теги: #опросы2019
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