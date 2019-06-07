Выборы2019

Выборы

20:03 07.06.2019

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

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Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук возглавит список этой политической силы на выборах в Верховную Раду.

"Это единственный номер, который я могу вам назвать официально. Другие номера еще не решены. Это как раз сейчас происходит. Я буду первым номером в списке", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лидер "Голоса" заверил, что старых лиц в списке партии не будет.

"По многомандатному округу – увидите. Наш список вас удивит. В хорошем смысле", - сказал Вакарчук.

Теги: #вакарчук #голос
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