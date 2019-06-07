Выборы2019

Выборы

20:02 07.06.2019

Борис Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции

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Приоритетные задачи объединенной оппозиции – восстановить в Украине мир и экономическое могущество. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства, Председатель Политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников после подписания Меморандума единства оппозиционных сил, передает официальный сайт Оппозиционного блока.

Комментируя объединение оппозиции, председатель Политсовета «Оппозиционного блока» Борис Колесников заявил, что вопрос мира является приоритетом для команды оппозиционеров. «Пока Украина не восстановит территориальную целостность, нет вопроса, важнее мира. Следующая наша задача – восстановить экономическое могущество. Мы должны создать инвестиционно привлекательную страну, достичь социально ощутимого результата для каждого украинца», – отметил оппозиционер.

Борис Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции. «Это – первое за время независимости объединения представителей местного самоуправления и молодых талантливых управленцев, за которыми – миллионы. От Ужгорода до Мариуполя, от Одессы до Харькова. И я хочу подчеркнуть, что сегодня создается не просто партия, а оппозиционное движение – против войны, против разрухи и против антинародных реформ. Мы должны создать атмосферу, которая царила в Украине во время Евро-2012. Если нам удастся повторить такую атмосферу, как после матча Украина-Швеция – это и будет результатом нашего упорного труда на благо будущего нашей страны. Это наша цель, и я считаю, что она вполне выполнима», – отметил Председатель Политсовета Оппозиционного блока.

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