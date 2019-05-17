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19:28 17.05.2019

Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила обращение в КС относительно языкового закона

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Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила обращение в КС относительно языкового закона

Политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила обращение в Конституционный суд Украины относительно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает в пятницу пресс-служба политсилы, в обращении указывается, что ряд статей, а именно №1, 2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 39 закона не соответствуют Конституции Украины.

"Так, в частности, ст.6-7 закона устанавливают новую обязанность для граждан Украины, вводя дополнительное, не предусмотренное Основным законом ограничение на вступление в гражданство", - сказано в сообщении.

Также "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что предусмотренная ст.10! градация знания украинского языка является сегрегирующей нормой, "делящей украинских граждан на категории в зависимости от знания языка и ограничивающей на этом основании объем их гарантированных конституционных прав".

"Статья вводит дискриминацию в отношении граждан Украины не только на занятие должностей в органах государственной власти, но и также на работу в организациях и предприятиях не государственной формы собственности", - сказано в сообщении.

Также, по мнению политсилы, данный закон ограничивает права русскоязычных украинских граждан, представителей национальных общин и иноязычных граждан Украины на создание, распространение, получение и популяризацию информационной продукции на родном для них языке, так как закон делает невозможным смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги на желаемом языке. Законом ограничено право граждан на получение образования на русском и иностранных языках.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" указывают, что Конституция Украины и международные договора, к которым присоединилась Украина (Европейская хартия региональных языков от 5 ноября 1992 года, ратифицирована Верховной Радой 15 мая 2003 года), гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных общин, проживающих на территории Украины.

"Целью данного акта является принудительная ассимиляция за счет дискриминации русскоязычных и иноязычных граждан Украины. Согласно законодательной процедуре, обращение будет подано в КС, как только данный закон вступит в силу", - утверждают в политсиле.

Также народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" зарегистрировали законопроект "О порядке применения языков в Украине".

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки, многие из которых парламентарии ставили на утверждение при рассмотрении документа в сессионном зале.

Теги: #опзж #кс
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