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08:15 02.05.2019

Зеленский определился с главой своей администрации

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Зеленский определился с главой своей администрации

Доверенное лицо избранного президента Украины Владимира Зеленского Вадим Галайчук сообщил в эфире программы "Комментарии" на телеканале ZIK, что Зеленский выбрал себе главу администрации.

"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", — сказал Галайчук, не называя имя человека, на котором Зеленский остановил свой выбор. При этом он отметил, что речь идет о публичном человеке. 

18 апреля Зеленский в эфире ток-шоу представил свою команду. Шоумен заявлял, что с новой командой он будет "строить Украину, сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России и не является коррумпированным партнером Европы".

Второй тур президентских выборов в Украине прошел 21 апреля. По его итогам шоумен Владимир Зеленский после обработки более 99% протоколов набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.

30 апреля ЦИК Украины объявила Зеленского избранным президентом Украины.

Теги: #зеленский #ап #глава
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