Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

Супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская приобрела недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, до незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией, в полном соответствии с действующим законодательством Украины, разъясняет пресс-служба В.Зеленского.

"Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. Из-за незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве", - заявили в среду в пресс-службе новоизбранного президента.

Так у В.Зеленского прокомментировали распространяемую в СМИ информацию о том, что Е.Зеленская в 2013 году приобрела якобы за половину рыночной стоимости у бывшего народного депутата и бизнесмена Александра Буряка пентхаус в поселке Ливадия возле Ялты.

В пресс-службе В.Зеленского указали, что эта квартира была официально задекларирована им, как кандидатом в президенты, в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" – совершенно безосновательна", - подчеркивается в сообщении.

Согласно поданной декларации кандидата в президенты Украины В.Зеленского за 2017 году, которая предусмотрена законом, его супруге Е.Зеленской с апреля 2013 года принадлежит квартира площадью 129,8 кв. м стоимостью 1 млн 310 тыс. грн и парковочное место за 74 тыс. грн в поселке Ливадия возле Ялты.

Кроме того, из недвижимости В.Зеленский задекларировал дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок в Киевской области, квартиру в Киеве площадью 131,9 и два парковочных места.

В.Зеленский вместе со своими бизнес-партнерами Борисом и Сергеем Шефиром является совладельцем (25%) квартиры в Киеве площадью 254,5 кв. м; вместе с С.Шефиром совладельцем (50%) квартиры в Киеве площадью 198,6 кв. м.

Е.Зеленская совместно с Ларисой Шефир и Еленой Шефир владеет нежилым помещением в столице Украины площадью 337,8 кв. м, также владеет совместно (50%) с С.Шефиром нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м.

В.Зеленский со своей супругой Еленой также задекларировали квартиру площадью 269,7 кв. м в Киеве и два парковочных места, собственником которых является компания Aldorante Limited (Кипр), акционерами которой они являются. С ноября 2014 года они совместно арендуют квартиру в Великобритании площадью 91,9 кв. м стоимостью 42 млн 261 тыс. 472 грн.