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19:36 30.04.2019

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

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Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский помимо встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием во вторник также встретился с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", во вторник В.Зеленский проведет встречу и с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

Ранее сообщалось, что В.Зеленский и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в ходе встречи обсудили вызовы, которые стоят перед страной, в частности, войну на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью, а также вопросы взаимоотношения государства и церкви.

"Во время встречи обсуждались проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе. Новоизбранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что церковь должна молиться, а государство – делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и покое. Также обговаривались темы борьбы с коррупцией и бедностью", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Теги: #филарет #зеленский
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