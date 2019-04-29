Гонтарева – Зеленскому: реформы можно развернуть назад, и это самый большой вызов в Украине

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева посоветовала новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на недостаток верховенства права в Украине и необходимость сохранения достижений по очистке банковского сектора и макроэкономической стабилизации.

В.Гонтарева в интервью программе "Голос Америки" отметила, что одно из ее важнейших решений в должности руководителя НБУ – национализация ПриватБанка в 2016 году – была необходимым шагом, который поддержали ведущие международные финансовые учреждения.

Попытки одного из бывших владельцев банка – бизнесмена Игоря Коломойского, обжаловать национализацию ПриватБанка в судах В.Гонтарева назвала "беспределом" и "безобразием".

Она указала, что один из нынешних советников новоизбранного президента В.Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк знает, что ПриватБанк был под угрозой банкротства, и также поддержал национализацию, чтобы спасти деньги украинских вкладчиков.

"ПриватБанк был одной из самых тяжелых задач, потому что он был крупнейшим банком Украины: 33% всех депозитов населения, 20 млн клиентов, включая пенсионеров, студентов – это незащищенное население. Можно себе только представить, что это могло быть. Это был бы экономический и финансовый коллапс в Украине ", - отметила В.Гонтарева.

Она напомнила, что украинское правительство добивается от И.Коломойского возмещения около 5 млрд долл., а бизнесмен оспаривает в украинских судах, а также в Лондонском суде обвинения, что из банка были незаконно выведены многомиллиардные суммы.

В.Гонтарева также рассказала, что в начале ее работы в НБУ в 2014 году состояние украинской финансовой системы можно было описать как "коллапс и перфектный шторм", а затем начались боевые действия, и Украина потеряла 10% своей территории.

"Я вам могу сказать, что все реформы за то время были осуществлены. Мы перешли на гибкий валютный курс. Мы ввели новую финансовую политику в отношении инфляции. Мы расчистили банковский сектор. Мы реформировали центральный банк в мощную институцию", - подчеркнула она.

Теперь, по мнению В.Гонтаревой, "на макроэкономическом уровне все в порядке", но проблема в том, что "в Украине нет верховенства закона, нет законов, их никто не выполняет".

Экс-глава НБУ предостерегла новоизбранного президента Украины Владимира Зелинского: "Это все (реформы) можно развернуть назад, и это – самый большой вызов в Украине. Какие предложения предоставить господину Зеленскому, я не знаю, потому что если этого не было сделано до сих пор, то мне трудно сказать, что он может сделать сегодня ".