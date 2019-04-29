Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

Президент Украины Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил П.Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.

Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал П.Порошенко

Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

В то же время новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление В.Путина, заявил: "Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

"Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

Он также заявил о готовности предоставлять гражданство Украины россиянам, которые страдают от авторитарного режима. "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - резюмировал В.Зеленский.