Выборы2019

Выборы

19:14 29.04.2019

Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

2 мин читать
Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

Президент Украины Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил П.Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.

Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал П.Порошенко

Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

В то же время новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление В.Путина, заявил: "Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

"Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

Он также заявил о готовности предоставлять гражданство Украины россиянам, которые страдают от авторитарного режима. "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - резюмировал В.Зеленский.

Теги: #гражданство #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 29.04.2019
Порошенко намерен 6 мая отправиться в ВСУ

Порошенко намерен 6 мая отправиться в ВСУ

19:13 29.04.2019
Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

19:10 29.04.2019
Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

18:55 29.04.2019
Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

18:53 29.04.2019
Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

Порошенко предостерегает команду новоизбранного президента Украины от необдуманной встречи с Путиным

18:19 29.04.2019
Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

Порошенко выступает против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

18:16 29.04.2019
Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

Порошенко поблагодарил украинский народ за "счастье быть лидером Украинского государства" пять лет

16:43 29.04.2019
Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

15:20 29.04.2019
Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

Окружение Порошенко сотрудничает с российскими СМИ для дискредитации Зеленского – заявление команды Зеленского

15:05 29.04.2019
Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

Путин надеется договориться с Зеленским о возможности двойного гражданства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Волкер поддерживает прямые переговоры между Зеленским и Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

Гонтарева – Зеленскому: реформы можно развернуть назад, и это самый большой вызов в Украине

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

У Зеленского считают, что роспуск Рады по-прежнему возможен из-за отсутствия коалиции

ЦИК до 30 апреля ожидает информацию о возможном обжаловании результатов выборов в судах, затем приступит к их оглашению – замглавы комиссии

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

ЦИК составила протокол о голосовании за границей и закрыла беспрерывное заседание по принятию протоколов от окружкомов по Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА