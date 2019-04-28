Выборы2019

Выборы

08:52 28.04.2019

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

2 мин читать
Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.

Так В.Зеленский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

Новоизбранный президент указал, что в Украине есть свобода слова, свободные СМИ и Интернет. "Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - подчеркнул он.

В.Зеленский отметил, что украинцы – это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины – это "свобода, достоинство и честь".

"Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем – всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.

Теги: #рф #зеленский #паспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:56 28.04.2019
Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

23:30 27.04.2019
Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Зеленский: украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

23:18 27.04.2019
Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече в "нормандском формате" покажет готовность к деэскалации на Донбассе и предлагает не прибегать к языку угроз

15:08 27.04.2019
Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

14:29 27.04.2019
Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

13:40 27.04.2019
Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

12:11 27.04.2019
Путин не исключил переговоров с Зеленским

Путин не исключил переговоров с Зеленским

10:23 27.04.2019
Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

20:35 26.04.2019
Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

20:34 26.04.2019
У Зеленского считают, что роспуск Рады по-прежнему возможен из-за отсутствия коалиции

У Зеленского считают, что роспуск Рады по-прежнему возможен из-за отсутствия коалиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Волкер поддерживает прямые переговоры между Зеленским и Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК до 30 апреля ожидает информацию о возможном обжаловании результатов выборов в судах, затем приступит к их оглашению – замглавы комиссии

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

ЦИК составила протокол о голосовании за границей и закрыла беспрерывное заседание по принятию протоколов от окружкомов по Украине

Климкин не исключил обсуждение совместной работы с новоизбранным президентом Зеленским

В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – СМИ

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Зеленский улетел на выходные в Турцию, вернется через два дня

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА