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Выборы

17:13 26.04.2019

ЦИК до 30 апреля ожидает информацию о возможном обжаловании результатов выборов в судах, затем приступит к их оглашению – замглавы комиссии

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ЦИК до 30 апреля ожидает информацию о возможном обжаловании результатов выборов в судах, затем приступит к их оглашению – замглавы комиссии

Центральная избирательная комиссия до утра 30 апреля ожидает ответ от судов о возможном обжаловании результатов выборов президента Украины, после чего сможет, согласно процедуре, приступить к окончательному установлению результатов выборов, пояснил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"Мы обратились в суды и дали им время до 9.00 30 апреля дать информацию об отсутствии или наличии исков, рассмотренных или нерассмотренных, которые могут повлиять на результаты голосования. Если всё "чисто", то мы будем выходить на заседание (по официальному установлению результатов выборов – ИФ)", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Е.Радченко отметил, что в настоящее время ЦИК, после принятия всех бумажных протоколов, занимается обработкой протоколов от окружных комиссий, полученных в последние дни.

По состоянию на 26 апреля ЦИК приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от всех 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине.

Теги: #цик #выборы
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