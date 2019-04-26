ЦИК составила протокол о голосовании за границей и закрыла беспрерывное заседание по принятию протоколов от окружкомов по Украине

Центральная избирательная комиссия Украина (ЦИК) составила протокол об итогах второго тура голосования на выборах президента Украины 21 апреля в заграничном избирательном округе.

Как сообщает ЦИК в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, Комиссия также закрыла беспрерывное заседание по принятию и оглашению протоколов окружных комиссий по всей Украине.

Данное заседание началось 22 апреля, когда ЦИК стала принимать первые бумажные протоколы от окружкомов об итогах выборов президента Украины.

Теперь ЦИК будет обрабатывать те бумажные протоколы ОИК, которые были получены ею 25 и 26 апреля.