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12:39 26.04.2019

В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

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В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что авария на Чернобыльской АЭС, 33-ю годовщину которой чествуют в Украине, это еще одно напоминание о хрупкости нашей планеты.

"33 года прошло с того 26 апреля. Сегодня – годовщина Чернобыльской трагедии. Еще одно напоминание о том, насколько хрупка наша планета. Но этот день – одновременно и возможность осознать, что именно люди, наши люди смогли обуздать страшную техногенную катастрофу, которая всколыхнула мир", - сказано в сообщении команды В.Зеленского на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"Уважение героям-ликвидаторам! Молитва погибшим! Помним", - сказали в команде В.Зеленского.

Теги: #чаэс #зе_команда
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