Выборы2019

Выборы

11:17 26.04.2019

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

1 мин читать
ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от всех 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине.

"26 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов", - сообщается на странице ЦИК в соцсети Фейсбук в пятницу.

Сообщается, что после перерыва ЦИК под председательством Татьяны Слипачук приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки протоколы окружкомов двух территориальных избирательных округов: №121 (Львовская область), №185 (Херсонская область).

Также Комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружкома ТИО №77.

Кроме того, ЦИК приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избиркомов о подсчете голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины.

"Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 101 заграничного избирательного участка", - сказано в сообщении.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Теги: #округи #цик #протоколы #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 26.04.2019
ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

09:30 26.04.2019
Зеленский улетел на выходные в Турцию, вернется через два дня

Зеленский улетел на выходные в Турцию, вернется через два дня

19:49 25.04.2019
В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

18:10 25.04.2019
Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

18:06 25.04.2019
Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

17:29 25.04.2019
Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

17:14 25.04.2019
Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

13:40 25.04.2019
Байден включился в президентскую гонку 2020 года

Байден включился в президентскую гонку 2020 года

20:15 24.04.2019
ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

19:12 24.04.2019
ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Волкер поддерживает прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Как изменилось отношение украинцев к Порошенко и Зеленскому после дебатов на НСК "Олимпийский"

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат Богдан не получал предложение от Зеленского возглавить его администрацию

Закон о президенте "Самопомочи" серьезно ограничивает его полномочия, это даже можно назвать "конституционным переворотом" – Разумков

Зеленский сменил имя в Facebook, теперь он подписан на украинском

Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией в Украине - глава МИД Литвы

Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

Более трети украинцев ждут от выборов президента появления реального шанса на прекращение войны - опрос на КПВВ

Зеленский: Украинский язык - единственный государственный, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров

Зеленский проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан после вступления в должность

В команде Зеленского есть опасения по поводу будущей работы с нынешним составом Рады

Данилюк вновь заявил, что не заинтересован в должности главы МИД Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА