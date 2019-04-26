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08:38 26.04.2019

Адвокат Богдан не получал предложение от Зеленского возглавить его администрацию

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Адвокат Богдан не получал предложение от Зеленского возглавить его администрацию

Адвокат Андрей Богдан, который работает с партией "Слуга народа", отмечает, что пока не получал предложение от новоизбранного президента Владимира Зеленского возглавить его администрацию.

"Многие мне задают этот вопрос. Жизнь покажет. Я не смогу ему отказать, если он мне предложит эту должность. Пока я это предложение не получил", - сказал А.Богдан в совместном интервью "Украинской правде" и "Новому времени", отвечая на вопрос о том, видит ли он себя главой АП.

Отвечая на потенциально возможные претензии в связи с тем, что он представляет интересы бизнесмена Игоря Коломойского в ряде судебных процессов, А.Богдан сказал: "Я уже объяснял суть адвокатуры. Ваша задача, как журналистов, объяснить обществу, в чем разница адвоката и партнера по бизнесу, "подельника". У меня есть искреннее желание... Вообще, история этой избирательной политической гонки – желание что-то изменить в обществе".

При этом А.Богдан не дал конкретного ответа, намерен ли он идти в политику.

"Мы в марте 2018 году с Владимиром (Зеленским – ИФ) договорились об одном правиле, которое не нарушается по нынешнее время: мы не раздаем должности. За год не было выдано ни одного векселя. У нас нет ни одного министра, депутата. Это – не часть политической игры. Это – договоренность", - подчеркнул он.

А.Богдан уверен, что у В.Зеленского уже есть свое видение кадровых вопросов, но он не знает его мыслей, и как он будет отвечать на те или иные вопросы. "Но он пока обещания не нарушил. И не раздает должности до того момента, пока не станет президентом", - указал он.

Теги: #адвокат #зеленский #ап
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