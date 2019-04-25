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17:19 25.04.2019

Зеленский сменил имя в Facebook, теперь он подписан на украинском

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Зеленский сменил имя в Facebook, теперь он подписан на украинском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сменил имя в Facebook и теперь он подписан на украинском, а не русском.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - сказала пресс-секретарь В.Зеленского Ирина Победоносцева в комментарии "Громадському" в среду.

Она отметила, что это все же частная страница В.Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться "Владимир Зеленский Президент Украины".

В пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.

Теги: #зеленский #украинский_язык
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