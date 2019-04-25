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15:19 25.04.2019

Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

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Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Киев с визитом, встретился с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины В.Зеленским в Киеве: поздравил с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил постоянную неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, процесса реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Л.Линкявичюс на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Он также опубликовал в соцсети совместную фотографию с В.Зеленским.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс посещает с рабочим визитом Украину 25-26 апреля. Целью визита Л.Линкявичюса в Киев является углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинско-литовского стратегического партнерства.

Теги: #поддержка #зеленский #линас_линкявичюс #украина #литва
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