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13:58 25.04.2019

Зеленский проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан после вступления в должность

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Зеленский проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан после вступления в должность

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

Он отметил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время президентской кампании, что "сделало его заложником политической риторики".

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - констатировал В.Зеленский.

Он напомнил, что сегодня перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые можно преодолеть только вместе. "Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция - это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", - подчеркнул В.Зеленский.

Верховная Рада в четверг приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Теги: #закон_о_языке #зеленский #украинский_язык
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