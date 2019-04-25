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Выборы

12:57 25.04.2019

В команде Зеленского есть опасения по поводу будущей работы с нынешним составом Рады

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В команде Зеленского есть опасения по поводу будущей работы с нынешним составом Рады

В команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского есть опасения относительно будущей работы с нынешним составом парламента, однако там считают, что у В.Зеленского достаточно моральных прав для реализации ожиданий украинцев.

"Опасения есть, но давайте сравним численную поддержку. Посмотрите на арсенал Владимира Зеленского - 73% украинцев поддерживают его, и арсенал другой стороны - я думаю, что уровень одобрения ключевых государственных институций невелик. Президент Зеленский имеет больше прав, моральных прав на имплементацию того, чего люди ожидают от него", - сказал член команды В.Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения у команды, что не удастся наладить работу с нынешним составом Верховной Рады.

Теги: #зе_команда #зеленский #данилюк #парламент
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