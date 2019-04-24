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Выборы

17:33 24.04.2019

Зеленского в проектах "Квартал 95" заменят другие актеры и ведущие

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Зеленского в проектах "Квартал 95" заменят другие актеры и ведущие

После победы на выборах президента Украины лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский оставит проекты, в которых был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

Как сообщает в среду PR-служба студии "Квартал 95", новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, который является одним из тренеров этого проекта. Место тренера в его команде займет другой судья.

В проекте "Вечерний квартал" появятся участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. В новых записях программы примет участие актер Владимир Шумко.

Кроме того, в Турции состоятся записи новых выпусков "Вечернего квартала" (3 мая) и "Женского квартала" (5 мая). Ранее в этих программах В.Зеленский выступал режиссером-постановщиком.

В дальнейшем постановкой номеров "Вечернего квартала" будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой, сообщила PR-служба.

В детской версии проекта "Рассмеши комика" В.Зеленского заменил Юрий Ткач. А кто займет место В.Зеленского во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового сезона проекта, который запланирован на осень.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства В.Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Теги: #зеленский #квартал_95 #выборы
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