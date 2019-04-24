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15:26 24.04.2019

Окончательная редакция законопроекта о президенте возможна только после консенсуса с командой Зеленского - Садовый

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Окончательная редакция законопроекта о президенте возможна только после консенсуса с командой Зеленского - Садовый

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что окончательная редакция проекта закона о президенте возможна только после согласования с командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, текст документа уже ему направлен.

"Ключевые позиции по "Закону о президенте". Его окончательная редакция возможна только как консенсус между командой новоизбранного президента, общественной экспертной средой и парламентом. Текст законопроекта направлен команде победителя выборов", - написал А.Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также он отметил, что действующий парламент может начать рассматривать этот проект закона исключительно после того, как лишит неприкосновенности народных депутатов и проголосует за новый закон о выборах в Верховную Раду на основе открытых списков. "Без этих решений парламент в принципе может не дожить до осени", - отметил А.Садовый.

Также по его словам, ни о каких ограничениях конституционных полномочий президента "речь не может идти априори". "Только упорядочение процедур, по которым он их реализует", - отметил лидер "Самопомочи".

"Для всех, кто переживает, что "Самопомич" хочет не дать новому президенту что-то сделать. Мы максимально заинтересованы, чтобы все было хорошо. Надеемся, команда победителей тоже", - добавил он.

Ранее в этот день лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что законопроект о президенте Украины, одним из авторов которых является вице-спикер парламента Оксана Сыроид, принимать нельзя, поскольку он повредит государству. По его мнению, категорически недопустимо лишать или ограничивать конституционные полномочия президента, передавая Верховной Раде, Кабинету министров или премьер-министру вопросы кадровой политики и подотчетности по линии Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, даже формирование состава СНБО Украины.

Проект закона о президенте Украины, текст которого размещен на сайте партии "Объединение "Самопомич", предполагает, что президент Украины вносит представление о назначении министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины по предложениям коалиции депутатских фракций. Законопроект также оговаривает, что президент не может указать в представлении о назначении Верховной Раде Украины министра обороны и министра иностранных дел Украины другую кандидатуру, чем та, которая указана в предложении коалиции депутатских фракций.

Как сообщалось, в середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, 25 апреля.

Теги: #зеленский #законопроект #садовый
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