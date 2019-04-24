Выборы2019

Выборы

14:54 24.04.2019

Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа – посол

1 мин читать
Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа – посол

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В.Зеленского с избранием президентом Украины. Мать Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание украинского народа", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Он также обнародовал сканкопию приветственного послания В.Зеленскому, подписанного патриархом Варфоломеем.

Теги: #зеленский #варфоломей #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 24.04.2019
ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов

ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов

13:49 24.04.2019
Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

13:14 24.04.2019
Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

13:11 24.04.2019
Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

12:12 24.04.2019
Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

12:04 24.04.2019
Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

11:54 24.04.2019
Гриценко: Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству

Гриценко: Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству

10:36 24.04.2019
Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

10:30 24.04.2019
"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

10:14 24.04.2019
В команде Зеленского призывают "Нафтогаз" и Кабинет Министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая

В команде Зеленского призывают "Нафтогаз" и Кабинет Министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Волкер поддерживает прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Как изменилось отношение украинцев к Порошенко и Зеленскому после дебатов на НСК "Олимпийский"

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

ПОСЛЕДНЕЕ

Переезд Администрации президента с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов - экс-замглавы АПУ

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

ЦИК приняла бумажные протоколы от более трети избирательных округов

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Зеленский побеждает с 73,22%, у Порошенко – 24,45%. ЦИК осталось посчитать 0,1% протоколов

Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил посетить Израиль

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА