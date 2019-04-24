ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) уже приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от 152 окружных избирательных комиссий из 199 по всей Украине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в среду комиссия приняла бумажные протоколы о результатах подсчета голосов избирателей от 75 окружных комиссий.

Окружкомы 8 областей уже полностью сдали в ЦИК все протоколы.

Как сообщалось, 23 апреля Центральная избирательная комиссия завершила обработку 100% электронных протоколов, по итогам которой во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.