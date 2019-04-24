Выборы2019

Выборы

13:14 24.04.2019

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

2 мин читать
Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нынешнего созыва возможно до 16 июня, утверждает народный депутат из депутатской группы "Видродження" Валерий Писаренко, инициировавший сбор подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

"Сегодня есть две даты, которые Конституция определяет. У правоведов есть некоторые расхождения. Но я убежден, что можно говорить о том, что последней датой, когда можно распустить парламент, является 16 июня", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Нардеп напомнил, что ранее обсуждали 27 мая как крайний срок, когда законодательство позволяет президенту Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

"Есть еще дата 16 июня. Если посчитать до последнего возможного дня, когда следующий парламент должен войти в свои полномочия, вы увидите, что это – 16 июня (дата, до которой можно распустить парламент – ИФ)", - пояснил В.Писаренко

Политик добавил, что конституция Украины предусматривает, что парламент не может быть распущен за 6 месяцев до завершения его полномочий.

Он заявил, что выступает за досрочное прекращение полномочий Рады. В то же время В.Писаренко заверил, что его инициатива по сбору подписей за отставку А.Парубия не имеет отношения к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. При этом он не смог сказать, какое количество подписей народных депутатов ему уже удалось собрать.

Как сообщалось, 23 апреля народный депутат Украины из группы "Видродження" " Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.

В это же день Аппарат Верховной Рады Украины выдал В.Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады А.Парубия.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

Конституция запрещает досрочно прекращать полномочия Рады в последние 6 месяцев ее каденции. Согласно Основному закону, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания новоизбранного парламента.

Народные депутаты нынешнего, восьмого, созыва Верховной Рады вступили в полномочия 27 ноября 2014 года.

Теги: #верховная_рада #видродження #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 24.04.2019
Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

12:04 24.04.2019
Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

11:54 24.04.2019
Гриценко: Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству

Гриценко: Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству

10:36 24.04.2019
Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

10:30 24.04.2019
"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

10:27 24.04.2019
Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

09:31 24.04.2019
Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

06:42 24.04.2019
Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке в США

Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке в США

21:51 23.04.2019
Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

21:07 23.04.2019
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Волкер поддерживает прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Как изменилось отношение украинцев к Порошенко и Зеленскому после дебатов на НСК "Олимпийский"

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

Переезд Администрации президента с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов - экс-замглавы АПУ

В команде Зеленского призывают "Нафтогаз" и Кабинет Министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая

Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

ЦИК приняла бумажные протоколы от более трети избирательных округов

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Зеленский побеждает с 73,22%, у Порошенко – 24,45%. ЦИК осталось посчитать 0,1% протоколов

Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил посетить Израиль

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА