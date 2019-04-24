Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заверил в поддержке его страной разрешения конфликта на Донбассе путем переговоров, а также проводимых в Украинском государстве реформ.

"Уважаемый президент, по случаю избрания Вас на пост президента Украины, хочу выразить от своего имени и от имени итальянского правительства искренние поздравления по поводу Вашей высокой должности… Рассчитываю на то, что в течение Вашего пребывания в должности сотрудничество между Римом и Киевом сможет значительно углубиться", - говорится в письме Дж.Конте новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, текст которого опубликован в среду на сайте Посольства Италии в Украине.

Глава итальянского правительства отмечает, что узы дружбы между двумя государствами имеют давние корни, что с годами смогло превратиться в плодотворное политическое, экономическое и культурное партнерство на институциональном уровне и на уровне гражданского общества.

Также в контексте озвученных ожиданий углубления сотрудничества Украины и Италии Дж.Конте заверил В.Зеленского в поддержке со стороны его государства в решении путем переговоров конфликта в восточных областях Украины "и в восстановлении и усилении пути реформ необходимых для будущего Вашего государства".

Как сообщалось, 23 апреля Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 100% электронных протоколов сообщила, что за В.Зеленского во втором туре президентских выборов проголосовали 73,22% избирателей.