Выборы2019

Выборы

12:12 24.04.2019

Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

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Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

На прошедших в Украине выборах президента Украины Департамент киберполиции впервые вошел в состав рабочей группы по обеспечению безопасности информационной системы Центризбиркома, в которой уже состояли сотрудники СБУ и Госспецсвязи, и по результатам их взаимодействия случаев вмешательства в работу серверов ЦИК допущено не было.

"Совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств, Киберполиция в круглосуточном режиме отслеживала ситуацию. Сейчас Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов. Во время проведения второго тура президентских выборов незаконных вмешательств в электронные системы ЦИК зафиксировано не было", - сообщает в среду утром Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Вместе с тем, в пресс-службе Нацполиции напомнили, что во время проведения первого тура президентских выборов Киберполиция обнаружила несколько попыток сканирования систем ЦИК на предмет выявления уязвимостей. Зафиксировано, что попытки сканирования были осуществлены с IP-адресов расположенных в России и в Киеве.

Теги: #цик #кибератаки #украина #выборы
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