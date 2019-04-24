Выборы2019

Выборы

10:30 24.04.2019

"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

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"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" высказались в поддержку председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия в связи со сбором подписей в парламенте за его отзыв с должности спикера.

"Андрей Парубий остается на должности председателя Верховной Рады, и до октября мы примем еще десятки и десятки необходимых Украине законов. Присутствие Андрея Парубия на должности спикера – это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курса государства, национального и внешнеполитического", - заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны Рады на пленарном заседании в среду, выступая от имени своей фракции и от БПП.

Как сообщалось, 23 апреля народный депутат Украины из группы "Видродження" " Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.

В это же день Аппарат Верховной Рады Украины выдал В.Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады А.Парубия.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

Теги: #народный_фронт #парубий #бпп #выборы
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