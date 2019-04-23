Выборы2019

Выборы

16:41 23.04.2019

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

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Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Президентские выборы в Украине прошли на хорошем уровне в плане безопасности, в чем заслуга Министерства внутренних дел, подчеркивает посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Как мы это видим, выборы очень хорошо прошли, и мы оцениваем работу Министерства внутренних дел, работу министра, - это было очень важно для Украины", - сказала посол во вторник в Киеве в ходе церемонии передачи МВД Украины французской стороне похищенной картины Поля Синьяка " Порт Ла-Рошель".

При этом в шутку она заметила, что министр не просил ее сказать об этом. "Это я хотела это сказать. Это правда", - добавила дипломат.

Теги: #изабель_дюмон #украина #мвд #выборы
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