Причастные к махинациям в оборонной сфере понесут наказание, убежден эксперт из команды Зеленского

В команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обещают привлечь к ответственности всех причастных к махинациям в оборонной сфере, в частности, системе обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом заявляет эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды В.Зеленского Иван Апаршин.

"Могу абсолютно точно заверить: все каким-либо образом соприкасавшиеся с многочисленными полукриминальными схемами по горюче-смазочным материалам, нарушениям в системе обеспечения ВСУ, не избегут ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решений", - написал И.Апаршин в блоге на сайте "Обозреватель".

Он также заявил, что некоторые из фигурантов схем в оборонной сфере обязательно будут приговорены к тюремному заключению. "Очевидно: посадки будут", - подчеркнул И.Апаршин.