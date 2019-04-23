Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

Эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды избранного президентом Владимира Зеленского Иван Апаршин заявляет о планах уже в ближайшее время обнародовать информацию о захвате Крыма и начале войны на Донбассе в 2014 году.

"Правда касательно Иловайска, касательно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма - будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду", - написал И.Апаршин в блоге на сайте "Обозреватель".

"Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решение или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", - добавил эксперт.