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Выборы

14:47 23.04.2019

Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

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Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

Эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды избранного президентом Владимира Зеленского Иван Апаршин заявляет о планах уже в ближайшее время обнародовать информацию о захвате Крыма и начале войны на Донбассе в 2014 году.

"Правда касательно Иловайска, касательно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма - будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду", - написал И.Апаршин в блоге на сайте "Обозреватель".

"Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решение или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", - добавил эксперт.

Теги: #апаршин #зеленский #донбасс #выборы
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