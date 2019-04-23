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14:40 23.04.2019

В команде Зеленского поддерживают продолжение сотрудничества с НАТО и реформу "Укроборонпрома"

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В команде Зеленского поддерживают продолжение сотрудничества с НАТО и реформу "Укроборонпрома"

В команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского выступают за продолжение сотрудничества сил безопасности и обороны с НАТО, профессиональную армию, усиленную действующим резервом, и реформирование государственного концерна "Укроборонпром". Об этом заявляет эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды В.Зеленского Иван Апаршин.

"Силы безопасности и обороны продолжат интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского Союза. В частности, по решению вопросов достижения совместимости при проведении возможных совместных операций. Мы четко будем поддерживать выполнение тех мероприятий, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества "Украина-НАТО" под эгидой комиссии "Украина-НАТО", - написал И.Апаршин в блоге на сайте "Обозреватель".

Среди других ключевых положений – формат армии: "Армия будет профессиональной и добровольной (без позорного принудительного призыва). Она будет усилена постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны. К руководству армией будут привлечены боевые офицеры, которые нацелены на победу и способны сохранить жизнь солдата".

Планируется сделать бюджет Министерства обороны максимально открытым для общественности, а также обеспечить "достойную жизнь" военнослужащим.

Что касается добровольцев, то, как отметил И.Апаршин, все граждане Украины, принимавшие участие в отражении агрессии и до сих пор не получившие удостоверения участника боевых действий (УБД) или в случае, если документально не подтверждено их участие в боевых действиях, – "по каждому персонально будет изучено состояние его дел и по каждому персонально будет принято решение".

Относительно государственного оборонного заказа – предполагается, что он будет максимально в открытом доступе. "Условия для всех будут равные – что для государственного бизнеса, что для частного. Армия получит сверхсовременное высокотехнологичное оружие, а государственный оборонный заказ станет стимулом развития фундаментальной науки и прорывных технологий", - пишет И.Апаршин.

По его словам, госконцерн "Укроборонпром" будет реформирован. "Он будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики и будет создан центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики", - заявил член команды новоизбранного президента.

И.Апаршин подчеркнул, что некоторые из этих вопросов "реально решить за три месяца", однако на выполнение некоторых понадобится год.

Теги: #зекоманда #зеленский #укроборонпром #нато #иван_апаршин
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